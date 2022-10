Am 10. Oktober 2010 dreht ein 30 Jahre alter Kunststudent durch. Er fühlt sich bedroht, hört Stimmen, leidet unter Wahnvorstellungen - und er hasst seinen Stiefvater. Der Stiefvater ist ein erfolgreicher Promi-Tierarzt in Frankfurt. In jener Nacht schlägt und sticht der Stiefsohn auf ihn ein. Der schlafende Mann hat keine Chance. Seine Ehefrau findet den sterbenden Mann, ruft noch Rettung und Polizei. Doch der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Der Stiefsohn lässt sich widerstandslos festnehmen. Er ist psychisch schwer krank. Ein halbes Jahr nach der Bluttat weist ihn das Landgericht dauerhaft in die Psychiatrie ein. Er ist für die Allgemeinheit gefährlich.