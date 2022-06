Bürgermeisterwahlen in vier Kommunen

In vier hessischen Kommunen wird an diesem Sonntag zur Bürgermeisterwahl aufgerufen: in Hammersbach, Neu-Eichenberg, Brechen und Schwalmstadt. Nur bei einer der Direktwahlen ist der Amtsinhaber der einzige Kandidat.

In vier hessischen Kommunen werden die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag zur Wahlurne gebeten: In Brechen (Limburg-Weilburg), Hammersbach (Main-Kinzig), Neu-Eichenberg (Werra-Meißner) und in Schwalmstadt finden Bürgermeisterwahlen statt.

In Brechen, Hammersbach und Schwalmstadt treten die derzeitigen Bürgermeister zur Wiederwahl an: Während Noch-Bürgermeister Frank Groos (unabhängig) in Brechen als einziger Kandidat antritt, müssen sich der Hammersbacher Amtsinhaber Michael Göllner (SPD) und Schwalmstadts Bürgermeister Stefan Pinhard (unabhängig) gegen Konkurrenten behaupten.

Übersichtsseite Direktwahlen Wahlergebnisse von A bis Z: Hier finden Sie die Ergebnisse aller Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen in Hessen im Überblick Zur Übersicht

Drei unabhängige Kandidaten in Hammersbach

In Hammersbach tritt gegen Göllner der CDU-Politiker Alexander Kovacsek an, in Schwalmstadt fordern die Kandidaten Stefan Prinz und Tobias Kreuter (beide unabhängig) den ebenfalls unabhängigen Pinhard heraus.

In Neu-Eichenberg gibt es zwei neue Bewerber und Bewerberinnen für das Amt als Rathaus-Chef: Alexandra Freiin von Bischoffshausen-Heineken für die Partei "Miteinander für Neu-Eichenberg" (MfNEB) und Marcus Stolle (SPD) wollen die Nachfolge von Jens Wilhelm (SPD) antreten. Amtsinhaber Wilhelm tritt nicht zur Wiederwahl an.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars