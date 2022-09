In vier hessischen Kommunen konnten am Sonntag die Wahlberechtigten ihre Stadtoberhäupter bestimmen. Zwei mal setzten sich die Amtsinhaber durch, zwei mal unabhängige Kandidaten.

Zwei neue Gesichter und zwei mal alles beim alten. So ließe sich in aller Kürze das Ergebnis der vier Bürgermeister-Direktwahlen in Hessen am Sonntag zusammenfassen. Während in Hainburg (Offenbach) und Eschenburg (Lahn-Dill) die Amtsinhaber triumphierten, bekommen Ebsdorfergrund und Münchhausen (beide Marburg-Biedenkopf) neue Stadtoberhäupter.

Keine Stichwahl in Eschenburg

Alexander Böhn Bild © Gemeinde Hainburg

In Hainburg konnte sich CDU-Bürgermeister Alexander Böhn mit 74 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich gegen seinen Herausforderer Cliff Hollmann (26 Prozent) von den Grünen durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,57 Prozent.

Götz Konrad Bild © Detlef Krentscher

In Eschenburg ist derweil Amtsinhaber Götz Konrad (unabhängig) nur sehr knapp um eine Stichwahl herumgekommen. Der unabhängige Bürgermeister konnte sich am Sonntag mit 50, 5 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen gleich zwei Mitbewerber durchsetzen.

Auf dem zweiten Rang landete mit 33,3 Prozent Markus Neitz, 16,2 Prozent der Stimmen entfielen auf Jury Bazarov. Beider Herausforderer waren ebenfalls ohne Parteiunterstützung angetreten. Die Wahlbeteiligung betrug 48,6 Prozent.

Unabhängiger schlägt SPD-Kandidatin

Holger Siemon. Bild © Holger Siemon

In Münchhausen lenkt künftig Holger Siemon die Geschicke der Stadt. Der unabhängige Kandidat gewann klar mit 61,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Für die SPD-Kandidatin Sandra Riehl stimmten 38,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,2 Prozent.

Hanno Kern Bild © Andreas Marx

In Ebsdorfergrund hat Hanno Kern das Rennen zweier unabhängiger Kandidaten für sich entschieden. Er setzte sich mit 54,6 Prozent gegen Maximilian Kühn (45,4 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung betrug 65,3 Prozent.