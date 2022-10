Entscheidung in der Stichwahl

Klare Entscheidung in der Stichwahl. Das neue Stadtoberhaupt von Weimar (Marburg-Biedenkopf) heißt Markus Hermann. Der Kandidat der Freien Bürgerliste setzte sich klar gegen den Mitbewerber aus den Reiher der CDU durch.

Auf Herrmann entfielen im zweiten Wahlgang 62,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Lars Plitt von der CDU konnte derweil nur 37,4 Prozent auf sich vereinigen. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,5 Prozent.

Hermann tritt damit die Nachfolge von Peter Eidam an. Der Parteilose hatte seit 2010 an der Spitze der Stadtverwaltung gestanden und hatte sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Bereits im ersten Wahlgang am 27. September hatte Markus Hermann mit rund 40,9 Prozent vor seinen beiden Mitbewerbern gelegen.