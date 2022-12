Der frühere Darmstädter Bürgermeister Horst Knechtel ist tot. Das gab die Stadt am Donnerstag bekannt.

Demnach starb Knechtel am Mittwoch im Alter von 79 Jahren. Darmstadts Oberbürgermeister Partsch (Grüne) sprach Knechtels Frau und Familie sein aufrichtiges Beileid aus. Knechtel sei in all seinen Funktionen "stets eine Stütze unserer kommunalen Demokratie und Stadtgesellschaft" gewesen.

Knechtel wurde am 5. April 1943 im polnischen Posen geboren. Der SPD-Politiker war unter anderem über 20 Jahre lang Landesschulleiter.