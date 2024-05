Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel hat für das Jahr 2023 eine insgesamt positive Bilanz gezogen.

Zur Vorstellung seines jüngsten Berichtes am Dienstag in Wiesbaden erklärte er, Datenschutz werde in Hessen akzeptiert und nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Er habe 2023 keine schwerwiegenden Verstöße registriert. In berechtigten Fällen würden die Verstöße abgestellt. So musste etwa eine Fitnessstudiokette ihr Identifizierungsverfahren mittels Fingerabdrucksensoren und Daten-Chips aufgeben.