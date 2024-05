Löhnberg ist in arge finanzielle Schieflage geraten. Doch wie viel Geld genau fehlt, ist unklar. Schon lang legte die mittelhessische Gemeinde keinen Jahresabschluss mehr vor. Kritik daran scheint es vom Regierungspräsidium nicht gegeben zu haben.

Die Gemeinde Löhnberg (Limburg-Weilburg) hat kein Geld mehr. Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag wurde mitgeteilt, man sei derzeit nicht in der Lage, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Wie schlimm die finanzielle Lage genau ist, ist nach Angaben des Gemeindevorstands noch nicht abzusehen. Denn seit 2017 wurden keine Jahresabschlüsse beim Regierungspräsidium abgegeben. Dazu wäre die Gemeinde eigentlich jedes Jahr verpflichtet gewesen.

Abschlüsse genehmigt, obwohl sie nicht vorlagen

Der Beigeordnete Ulrich Reichard (SPD), der aktuell den Bürgermeister vertritt, kann nicht genau erklären, wie es zu der Situation gekommen ist. "Es gibt viele Player, die Mitverantwortung tragen", sagte er dem hr. Im Wesentlichen gehe es um die Kommunikation zwischen dem Regierungspräsidium und dem Landkreis als Aufsichtsbehörden auf der einen Seite und der Gemeinde auf der anderen Seite.

Das Regierungspräsidium habe zwar all die Jahre bestätigt, dass auf digitalem Weg Jahresabschlüsse eingegangen seien, berichtet Reichard. Doch geprüft worden seien die Eingänge nicht - deshalb sei nicht aufgefallen, dass die Abschlüsse nicht vorlagen.

Bürgermeister krank, Stellvertreter zurückgetreten

Wer in der Gemeinde für die Versäumnisse verantwortlich war, dazu wollte Reichard keine Mutmaßungen anstellen. "Manchmal kommt es zu Überforderungen bei Ehrenamtlichen oder bei Hauptamtlichen. Aber es geht nicht um eine Schuldfrage." Er selbst habe erst seit Mitte Mai Kenntnis von den Problemen.

Reichard, seit drei Jahren im Gemeindevorstand, führt nun die Amtsgeschäfte vertretungsweise. Denn Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) ist aktuell auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben. Sein Stellvertreter, der Erste Beigeordnete Udo Jung (SPD), war vor der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag zurückgetreten.

Probleme bereits im Februar benannt

In einem Schreiben an den Gemeindevorstand vom 20. Februar benannte das Regierungspräsidium Gießen die Missstände und forderte die Gemeinde dazu auf, "umgehend wirksame Konsolidierungsmaßnahmen in die Wege zu leiten". Reichard sagt dazu, das Schreiben sei bei Bürgermeister Schmidt angekommen. Dieser habe es aber nicht an die weiteren Mitglieder des Gemeindevorstands weitergeleitet.

Reichard sieht auch die Aufsichtsbehörden in der Verantwortung: "Wenn seit 2017 das Regierungspräsidium die Haushalte der Gemeinde genehmigt, dann hat das Regierungspräsidium nicht richtig hingeschaut," so Reichard.

Das Regierungspräsidium Gießen kündigte auf hr-Anfrage an, den Vorgang zu prüfen. In der kommenden Woche will es eine Stellungnahme dazu abgeben.

Landkreis und Regierungspräsidium springen ein

Der Kreis Limburg-Weilburg und das Regierungspräsidium Gießen kündigten zudem an, der Gemeinde Löhnberg einen Liquiditätskredit in Höhe von vier Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es allerdings Bedingungen: Die Gemeinde muss festlegen, wo Geld eingespart werden kann. Außerdem muss Löhnberg die fehlenden Jahresabschlüsse abgeben.

Ob der Kredit ausreicht, um das Loch im Haushalt von Löhnberg auszugleichen, ist unklar. "Das ist ein erster Schritt," sagte der Beigeordnete Ulrich Reichard. Keiner der aktuell Verantwortlichen habe einen Überblick über die finanzielle Lage der Gemeinde. Man müsse jetzt eine Bestandsaufnahme machen und dann über die weiteren Schritte entscheiden.