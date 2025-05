Während andere nach der Sommerpause in ihre Büros im Wiesbadener Landtag zurückkehren, ist für die amtierende Vizepräsidentin des hessischen Parlaments dann Schluss: Angela Dorn zieht sich nach vielen Jahren aus der aktiven Politik zurück. Darüber informierte die langjährige Grünen-Abgeordnete ihre Partei am Dienstag in einer Fraktionssitzung, wie die Grünen im Landtag mitteilten.

Die Entscheidung sei ein großer Verlust, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner. "Für die hessische Politik und für uns als Fraktion."

"Nach mehr als 16 Jahren engagierten Wirkens in der Landespolitik – als Abgeordnete, Parlamentarische Geschäftsführerin, Landesvorsitzende, Vizepräsidentin und Ministerin – ist für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Kraft, meine Erfahrung und meine Freude am Gestalten außerhalb des politischen Lebens einzubringen", teilte Dorn mit. Sie habe ihre Aufgabe stets mit großer Dankbarkeit erfüllt.

Neue Ziele gibt es offenbar schon, auch wenn sich die 42-Jährige noch bedeckt hielt: "Um neue berufliche Perspektiven konkretisieren zu können, ist für mich ein klarer Schnitt aus der aktiven Politik heraus wichtig."

Angela Dorn

Geboren in Aschaffenburg nahe der hessischen Landesgrenze, studierte die heute 42-Jährige an der Uni Marburg Psychologie und arbeitete anschließend in der forensischen Psychiatrie in Haina (Waldeck-Frankenberg). Nach ihrem kommunalen Engagement in Marburg zog Dorn 2009 erstmals für die Grünen in den Landtag ein, wo sie bis heute tätig ist.



2013 führte Dorn die hessischen Grünen als Co-Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf, später wurde sie Parlamentarische Geschäftsführerin und Parteivorsitzende der Grünen in Hessen. Von 2019 bis 2024 war Dorn Wissenschafts- und Kunstministerin in den Kabinetten Bouffier III und Rhein I. Seit Januar 2024 ist die verheiratete Mutter dreier Töchter Landtagsvizepräsidentin und sorgt in dieser Rolle für Ordnung etwa bei Landtagsdebatten.

