Mittelhessen Stichwahlen entscheiden über Bürgermeister in Herborn und Echzell

Am Sonntag ist in zwei mittelhessischen Kommunen gewählt worden. Sowohl in Herborn als auch in Echzell traten ziemlich viele Bewerber an. Daher gab es da wie dort das gleiche Ergebnis: Über die künftigen Rathauschefs muss eine Stichwahl entscheiden.

Stand: 04.05.25, 19:52 Uhr







Bild © picture-alliance/dpa