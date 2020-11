Zum Artikel 200 Arbeitsplätze geplant : Amazon will in Echzell Paket-Verteilzentrum bauen

Der Versandhändler Amazon will in der Wetterau ein Paket-Verteilzentrum bauen. Bis zu 200 Arbeitsplätze sollen am Standort Echzell entstehen. Fehlende Handwerker könnten bei der Umsetzung des Projekts aber noch zum Problem werden. [mehr]