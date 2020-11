Zum Artikel Mehr als schnödes Filmeschauen : Boom der Autokinos: Es war ein kurzes Vergnügen

Im Frühling bescherte Corona einem fast vergessenen Zeitvertreib eine Renaissance: Mehr als ein Dutzend Autokinos öffneten in Hessen. Beim Filme schauen allein blieb es nicht, es wurde gefeiert, gebetet und getanzt. Doch so schnell der Hype kam, so schnell ist er nun auch wieder um. [mehr]