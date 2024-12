Streit eskaliert Hessische Grünen-Vorsitzende Kathrin Anders tritt zurück

Nach Streit um die Auslandsreisen des hessischen Grünen-Vorsitzenden Andreas Ewald ist die Co-Vorsitzende Kathrin Anders überraschend zurückgetreten. Am Morgen ging ein Schreiben an die Parteimitglieder, in dem sie die Gründe für ihren sofortigen Rücktritt erklärte.

Die Co-Landesvorsitzende der hessischen Grünen, Kathrin Anders, hat nach hr-Informationen ihren Rücktritt erklärt. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin Spiegel darüber berichtet. Demnach wurde am Montagmorgen ein Schreiben an Parteimitglieder geschickt, in dem die 42-Jährige ihren sofortigen Rücktritt aus dem Landesvorsitz damit begründete, dass innerhalb der Partei "Strukturen existieren, die nicht immer den Prinzipien von Toleranz, Offenheit und Respekt entsprechen". Anders: Brandbrief mit Kritik Zuvor hatte es seit Wochen Streit um Auslandsreisen von Andreas Ewald gegeben, mit dem Anders bislang die hessischen Grünen gemeinsam im Co-Vorsitz führte. Eine pro-israelische Lobbyorganisation und die US-Regierung hatten die Reisen bezahlt. Anders hatte in einem internen Brandbrief harsche Kritik daran geübt, dass Ewald dies nicht als Parteispenden deklariert hatte. Pressetermin zum Landesparteitag abgesagt Die Nachricht über Anders' Rückzug hat die Grünen in Wiesbaden offenbar kalt erwischt: Eine für den Vormittag geplante Pressekonferenz zum bevorstehenden Landesparteitag am kommenden Samstag in Marburg wurde kurzfristig abgesagt. Bei der Pressekonferenz sollten neben dem designierten Spitzenduo für die Landesliste zur Bundestagswahl - Omid Nouripour und Anna Lührmann - auch die Landesvorsitzenden Anders und Ewald vor die Presse treten.