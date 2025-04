Republika Srpska erklärt Lührmann zur Persona non grata

Die serbische Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina, die Republika Srpska (RS), hat die hessische Co-Vorsitzende der Grünen, Anna Lührmann, zur Persona non grata erklärt.

Die RS reagierte damit am Freitag auf Sanktionen gegen ihren Präsidenten Milorad Dodik. Lührmann hatte am Donnerstag als Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt zusammen mit Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Sarajevo die Sanktionen gegen Dodik wegen andauernder Verstöße gegen die verfassungsmäßige Ordnung in dem Balkanstaat angekündigt. Danach dürfen Dodik und seine beiden engsten Mitarbeiter nicht mehr nach Deutschland und Österreich einreisen .

Mit der Erklärung der RS darf ihrerseits Lührmann nun nicht mehr in den serbischen Landesteil von Bosnien-Herzegowina einreisen. Im Auswärtigen Amt hieß es dazu, Dodik verfüge nicht über die rechtlichen Befugnisse, jemanden zur Persona non grata zu erklären. Die Republika Srpska sei kein eigenständiger Staat.

Lührmann und ihre Parteikollegin Julia Frank waren im März zur Doppelspitze der hessischen Grünen gewählt worden.