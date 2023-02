Der CDU-Politiker Ismail Tipi ist im Alter von 64 Jahren überraschend gestorben. Er litt an einer schweren Krankheit, wie der Landtag mitteilte. Politische Weggefährten trauern um einen beliebten Menschen und Vorkämpfer gegen den Extremismus.

Der Landtagsabgeordnete Ismail Tipi (CDU) ist am Freitag nach schwerer Krankheit gestorben. Das teilte der Hessische Landtag am Samstag mit. Tipi wurde 64 Jahre alt.

"Der Tod von Ismail Tipi macht uns sehr betroffen und traurig", sagte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann. Mit ihm verliere der Landtag einen erfahrenen und weit über seine Fraktion und Partei hinaus geschätzten und beliebten Politiker. "In unseren Gedanken sind wir bei seiner Familie, der ich im Namen des Landtages mein tief empfundenes Beileid ausspreche."

Weitere Informationen Politische Nachfolge im Landtag Für den verstorbenen Ismail Tipi rückt als Abgeordneter für die CDU-Fraktion im Landtag der Politiker Marvin Flatten nach. Flatten war der Ersatzbewerber im Wahlkreis 45 (Offenbach-Land II). Das teilte die CDU-Fraktion nach einer Entscheidung des Landeswahlleiters in Wiesbaden mit. Ende der weiteren Informationen

Trauer in der CDU

Auch seine Partei zeigt sich entsetzt. "Mit Bestürzung und Fassungslosigkeit haben wir heute Nacht vom plötzlichen Tod unseres Kollegen und Landtagsabgeordneten Ismail Tipi erfahren", teilte Holger Bellino, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, mit. Die Fraktionsvorsitzende Ines Claus ergänzte: "Wir, seine Fraktion, sind in großer Trauer und werden sein Andenken stets in Ehren halten."

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) twitterte: "Ismail Tipi wird uns allen sehr fehlen: Ich habe ihn als eine beeindruckende Person erlebt. Als langjähriger Abgeordneter trat er klar und engagiert für seine Überzeugungen ein, hatte für die Menschen in Hessen stets ein offenes Ohr." Generalsekretär Manfred Pentz hob Tipis Kampf gegen religiösen Extremismus, insbesondere gegen den Salafismus, hervor. "Wir werden unseren stets fröhlichen Freund, verlässlichen Parteikollegen und ideenreichen Mitstreiter niemals vergessen."

Die Grünen, Koalitionspartner der CDU in der Landesregierung, drückten ebenfalls ihr Mitgefühl aus: "Wir trauern um unseren geschätzten Kollegen und gedenken seiner Person und seinem Wirken", sagte Mathias Wagner, Vorsitzender der Landtagsfraktion. Als Politiker mit Migrationsgeschichte sei Tipi ein Beispiel für viele andere gewesen.

Auch die FDP zeigt sich betroffen von Tipis Tod. "Wir haben Ismail Tipi als engagierten Politiker erlebt, der sich mit ganzer Kraft für sein Herzensthema, die Sozial- und Integrationspolitik, und gegen Extremismus eingesetzt hat. So werden wir ihn gern in Erinnerung behalten", sagte der Fraktionsvorsitzende René Rock.

Mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen

Tipi wurde 1959 im türkischen Izmir geboren und kam nach Angaben des Landtags als Zwölfjähriger nach Deutschland. Nach einem Maschinenbaustudium un einem journalistischen Volontariat arbeitete er viele Jahre in Deutschland als Journalist. Im Jahr 1999 trat er in die CDU ein, 2010 zog er als Abgeordneter für den Wahlkreis Offenbach-Land II in den Landtag ein. Vor seinem Tod war er Sprecher der CDU-Landtagsfraktion für die Integrationspolitik.

Ismail Tipi im Jahr 2015. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)