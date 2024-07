Sondersitzung zu Rauswurf von Staatssekretärin Messari-Becker

Nach der Ankündigung von Hessens Wirtschaftsminister Mansoori (SPD), seine Staatssekretärin Messari-Becker wegen "Fehlverhaltens" zu entlassen, fordern die Grünen Aufklärung.

Veröffentlicht am 25.07.24 um 14:03 Uhr

Ihre Oppositionsfraktion im Landtag beantragte nach eigenen Angaben eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses - mitten in der Sommerpause. Dafür legte sie einen Fragenkatalog an die schwarz- rote Landesregierung vor. Mansoori hatte die geplante Trennung von Messari-Becker nach nur einem halben Jahr am Montag öffentlich gemacht. Zu Details äußerte er sich nicht.