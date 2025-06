Infrastrukturpaket: Rhein fordert raschen Geldfluss

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert einen raschen Geldfluss aus dem 100- Milliarden-Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur.

Es sei wichtig, dass die Mittel schnell und unbürokratisch in den Ländern ankommen, sagte Rhein nach einer Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag in Berlin.

Das Geld helfe unter anderem, Straßen, Brücken und Schienen zu modernisieren. Bundesgesetze mit finanziellen Folgen für die Länder, müssten künftig automatisch zumindest anteilig kompensiert werden, forderte Rhein.