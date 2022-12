Zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt hat Hessen einen neuen Aktionsplan beschlossen.

Damit könne häuslicher Gewalt nun noch wirksamer entgegengetreten werden, sagte Justizminister Poseck (CDU) am Donnerstag. So solle etwa in Kinderschutzverfahren verstärkt interdisziplinär zusammengearbeitet werden. 2021 gab es rund 10.400 registrierte Gewaltfälle.