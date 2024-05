Menschen mit Behinderung sollen nach den Worten von Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) mehr Mitsprachemöglichkeiten bekommen.

Hofmann kündigte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa (Samstag) in Wiesbaden zwei Dialogforen für die zweite Jahreshälfte an. Damit werde das Vorhaben aus dem schwarz-roten Koalitionsvertrag in Angriff genommen, den hessischen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention neu aufzulegen und weiterzuentwickeln.