Quote der Lehrer ohne Verbeamtung steigt

An öffentlichen Schulen in Hessen ist die Quote der Lehrer ohne Verbeamtung in den zurückliegenden Jahren stetig gestiegen.

Veröffentlicht am 01.12.24 um 08:38 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Im Schuljahr 2019/2020 lag der Wert bei gut 15 Prozent, im Schuljahr 2023/2024 bei mehr als 19 Prozent, wie aus einer Antwort des Kultusministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Die Gesamtzahl der Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen stieg im gleichen Zeitraum von 58.430 auf knapp 64.780. Der überwiegende Teil ist verbeamtet. In den Zahlen blieben unter anderem Referendare und Referendarinnen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die keinen Unterricht erteilen, unberücksichtigt. Der steigende Bedarf angestellter Lehrkräfte hängt nach Auskunft des Kultusministeriums vor allem mit der kurzfristigen Zunahme der Zahl von Schülerinnen und Schüler aufgrund der Flüchtlingsbewegungen auch aus der Ukraine zusammen.