Radwegausbau in Hessen verläuft schleppend

Der Radwegebau in Hessen kommt weiter nur schleppend voran.

An Landes- und Bundesstraßen werden in diesem Jahr voraussichtlich nur ein Dutzend fertig, wie aus einer Aufstellung des Verkehrsministeriums in Wiesbaden hervorgeht. Insgesamt sind demnach Ende vergangenen Jahres 192 Radwegeprojekte in Planung gewesen, davon 121 an Landstraßen und 71 an Bundesstraßen.

Fertig werden sollen 2025 voraussichtlich aber nur zwölf der Vorhaben. Die Fertigstellung der anderen Projekte wird erst nach 2030 erwartet.