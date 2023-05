Kandidaten Litzinger und Mähler müssen in Stichwahl

Bürgermeisterwahl in Gelnhausen

Nach der Bürgermeisterwahl in Gelnhausen (Main-Kinzig) gibt es noch kein neues Stadtoberhaupt. Der amtierende Bürgermeister Daniel Glöckner kam - denkbar knapp - nicht in die Stichwahl.

Wer am Sonntag, dem bislang heißesten Tag des Jahres, einen Spaziergang unternommen hat, konnte bei dieser Gelegenheit gleich in Gelnhausen (Main-Kinzig) ein neues Stadtoberhaupt wählen. Hier war das Ergebnis nicht weniger heiß: Christian Litzinger (CDU) und Jakob Mähler (Grüne) haben sich als stärkste Kandidaten durchgesetzt und müssen in die Stichwahl gehen - aber das Ergebnis war denkbar knapp.

Amtsinhaber Daniel Glöckner: Nur 60 Stimmen fehlten bis zur Stichwahl

Demnach entfielen auf CDU-Mann Litzinger 27,39 Prozent der Stimmen. Grünen-Kandidat Mähler erzielte 18,78 Prozent. Weil beide Kandidaten nicht die notwendige absolute Mehrheit erzielen konnten, müssen sie sich in einer Stichwahl gegeneinander behaupten. Der Termin ist laut Stadt bereits auf den 4. Juni terminiert.

Der derzeitige Bürgermeister und damit Amtsinhaber Daniel Glöckner (FDP) war ebenfalls zur Wiederwahl angetreten - auf ihn entfielen nur 18,13 Prozent der Stimmen - und damit genau 60 Stimmen zu wenig, um in die Stichwahl zu kommen.

Über 50 Prozent Wahlbeteiligung

Pia Horst war für die Wählergemeinschaft Gelnhausen ins Rennen gegangen und konnte 13,70 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Als unabhängige Kandidaten holten Julia Hott 17,80 Prozent und Carl Mell 4,21 Prozent der Stimmen.

Rund 18.000 Wahlberechtigte in der Barbarossastadt waren zur Wahl aufgerufen - davon gingen am Ende mehr als die Hälfte, 50,82 Prozent, zur Wahl .