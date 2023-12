Die Köpfe der Figuren dieser Krippe in Rüsselsheim wurden abgeschlagen.

Die Köpfe der Figuren dieser Krippe in Rüsselsheim wurden abgeschlagen. Bild © Gewerbeverein Rüsselsheim von 1888 e.V.

Krippenfiguren in Rüsselsheim geköpft - Polizei prüft religiösen Hintergrund

Vandalismus in Rüsselsheim

Köpfe und Hände abgehackt, Figuren umgeworfen: Hinweise auf die Täter, die in Rüsselsheim die Weihnachtskrippe zerstört haben, sind dem Gewerbeverein 2.500 Euro wert. Für eine erste Reaktion auf die Tat entschuldigte sich die Vizepräsidentin.

Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag die Krippenfiguren am Rüsselsheimer Markplatz geköpft. Nun hat der für die Krippe zuständige Gewerbeverein Rüsselsheim 2.500 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgelobt, wie Vize-Präsidentin Susanne Junginger dem hr am Montag mitteilte. Die Reparatur der Figuren soll bis zu 8.000 Euro kosten.

Die Polizei ermittelt unterdessen wegen Sachbeschädigung. Dabei gehe man auch der Frage nach, ob ein möglicher religiöser Hintergrund bei der Tat eine Rolle spielte, sagt Bernd Hochstädter vom Polizeipräsidium Südhessen.

Junginger vermutet angetrunkene Jugendliche als Täter

Die Vizepräsidentin des Gewerbeverbandes hat hingegen einen anderen Verdacht: "Das hat keinen religiösen Hintergrund", sagt Junginger. Sie vermutet angetrunkene Jugendliche als Täter.

Spätnachts sei in Rüsselsheim nicht mehr viel los, da würden solche Akte des Vandalismus schnell passieren. "Leider ist das so", sagte Junginger. Sie sei wahnsinnig traurig über die zerstörte Krippe. "An dieser Krippe haben alle Menschen Freude gehabt."

Seit einigen Jahren stellt der Gewerbeverein die Krippenszene am Markplatz auf. Auch in diesem Jahr standen dort die menschengroßen Styroporfiguren – Maria und Josef mit dem Jesuskind sowie die Heiligen Drei Könige und ein Esel. In der Nacht zum Sonntag nach 1 Uhr wurden dann die Köpfe abgeschlagen, teils die Hände abgetrennt und die Figuren umgeworfen.

Wütende Kommentare auf Facebook

In den Kommentaren reagierten Facebook-Nutzer wütend auf die Zerstörung. Kritisiert wurde auch eine erste Reaktion des Gewerbevereines am Sonntag. Auf der Internetseite des Vereines steht, man versuche dieser Situation mit Humor zu begegnen. Diese "kopflose Nacht" sei eine Gelegenheit, "gemeinsam Licht in die Dunkelheit zu bringen." Eine Nutzerin kommentierte: "Ich kann darüber nicht lächeln!"

Zitat „Wir wollten die Schärfe rausnehmen. Das ist total nach hinten losgegangen.“ Susanne Junginger Susanne Junginger Zitat Ende

Für diese Stellungnahme entschuldigte sich Junginger am Montag. Die erste Reaktion sei falsch gewesen, man nehme die zerstörte Krippe nicht mit Humor. "Wir wollten die Schärfe rausnehmen. Das ist total nach hinten losgegangen."

Suche nach Restaurator

Viele Rüsselsheimer Bürger hätten sich an den Gewerbeverein gewendet, sagte Junginger: "Alle wünschen sich, dass die Krippe nächstes Jahr wieder steht." Man sei bereits auf der Suche nach einem Restaurator, der mit dem speziellen Styropor umgehen könne. Auch neue Krippenfiguren aus Holz statt dem zerbrechlichen Kunststoff seien möglich.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden Figuren der Weihnachtskrippe in Rüsselsheim beschädigt. Später habe sich jedoch laut Polizei herausgestellt, dass die Schäden altersbedingt waren. Im aktuellen Fall jedoch handele es sich um eine "vorsätzliche Tat".