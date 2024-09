Marburg verliert in Hannover

Der BC Marburg hat am ersten Spieltag der Frauen-Basketballbundesliga am Samstag in Hannover verloren. Vor allem das dritte Viertel gab den Ausschlag.

Veröffentlicht am 28.09.24 um 20:39 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Die Marburgerinnen unterlagen bei den Hannover Luchsen am Ende mit 56:59. Nach einem 30:30 nach zwei Vierteln entschied das dritte Viertel die Partie, als Hannover neun Punkte mehr holte. Beste Werferin bei den Hessinnen war Hailey Nicole Leidel mit 16 Punkten. Für Marburg geht es am 6.10. gegen Alba Berlin weiter.