Neues Gesicht auf Funktionärsebene: Jonathan Kollmar verstärkt die Skyliners.

Der ehemalige Geschäftsführer der Gießen 46ers Jonathan Kollmar arbeitet seit Jahresbeginn als Referent der Geschäftsführung bei den Skyliners. "Die mittel- bis langfristigen Ziele der Skyliners sind ambitioniert, decken sich aber auch mit dem, was ich mir für die Zukunft vorstelle", so Kollmar in einem Statement am Dienstag. Geschäftsführer Thomas Sulzer sagte: "Er ist ein Kenner der Basketball-Szene, sehr gut in Rhein-Main vernetzt und ein kluger Stratege."