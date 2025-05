Die Skyliners Frankfurt haben die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Till Pape bekommen die Hessen einen erfahrenen deutschen Big Man, der auch ordentlich was im Köpfchen hat.

Veröffentlicht am 28.05.25 um 13:36 Uhr

Die erste Neuverpflichtung des Sommers hat es gleich in sich: Die Skyliners Frankfurt haben Power Forward Till Pape von Ligakonkurrent Bonn losgeeist. Der 27-Jährige hat in Frankfurt einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Einen entsprechenden Bericht vom Sportsender Dyn bestätigte der Basketball-Bundesligist am frühen Mittwochnachmittag.

Die Verpflichtung darf getrost als kleiner Coup bezeichnet werden. Der Markt von guten deutschen Spielern ist so begrenzt wie umkämpft.

Physisch stark, mental auch

Pape bringt die Erfahrung von 130 Erstliga-Spielen mit und mit einem Kampfgewicht von 101 Kilo eine gewisse Physis unter dem Korb, die die Hessen in der vergangenen Saison vermisst haben. "Till Pape ist ein vielseitiger Big Man, der auf der Power Forward-Position über ein hervorragendes Post-Game verfügt. Er kann ausgezeichnet um den Korb spielen. Auf der Center-Position hat er zudem einen sehr guten Wurf und weiß, wie er den Korb attackieren kann" freut sich Skyliners-Trainer Klaus Perwas auf den 2,06-Meter großen Flügelspieler.

Für Bonn hat Pape in der abgelaufenen Saison in 31 Spielen im Schnitt 9,2 Punkte erzielt und 3,6 Rebounds geholt. Abseits des Courts trainiert der gebürtige Paderborner auch sein Köpfchen, studiert Medizin und forscht zu robotergestützter Bauchspeicheldrüsen-Chirurgie. "Es gab viele sehr gute Gespräche, die mich voller Vorfreude auf die nächsten zwei Jahre blicken lassen," ließ Pape wissen.