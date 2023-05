Die Skyliners Frankfurt haben im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga ein Lebenszeichen gesendet. Zum Karriereende von Club-Ikone Quantez Robertson gewannen die Hessen das letzte Heimspiel der Saison.

Die Skyliners Frankfurt haben weiter die Chance auf den Verbleib in der Bundesliga. Die Hessen gewannen ihr letztes Heimspiel der Saison am Montag gegen Würzburg mit 86:77 (37:35). Es war ein Start-Ziel-Sieg für den Vorletzten. Der vermeintliche Favorit aus Bayern lag kein einziges Mal in Führung.

Unter den Augen von Quantez Robertson, der vor dem Spiel sein sofortiges Karriereende verkündet hatte, zeigten die Skyliners eine konzentrierte Vorstellung und überzeugten mit einer Dreier-Quote von 50 Prozent. Top-Scorer der Partie waren Jordan Theodore (28 Punkte) und Marcus Lewis (25).

Legende der Skyliners Frankfurt macht Schluss Quantez Robertson verkündet Karriereende Die Skyliners Frankfurt verlieren das Gesicht des Clubs. Quantez Robertson hat nach 14 Jahren sein Karriereende verkündet. Wegen einer Verletzung kann er den Hessen nicht mal mehr im Abstiegskampf helfen. Zum Artikel

Den MBC mit einem Sieg überholen

Bei noch zwei ausstehenden Saisonspielen können die Frankfurter rein theoretisch noch Braunschweig, Crailsheim und den Mitteldeutschen BC in der Tabelle hinter sich lassen. Um die beiden Erstgenannten einzuholen, müssen die Skyliners beide verbliebenen Spiele gewinnen und auf Patzer der Konkurrenten setzen. Um den MBC zu überholen, reicht den Hessen ein einziger Sieg, wenn der Konkurrent aus Weißenfels seine verbleibenden drei Spiele allesamt verliert.

Am Freitag (20.30 Uhr) sind die Frankfurter in Crailsheim gefordert. Zum Saisonabschluss am Sonntag (15 Uhr) reisen die Hessen nach Göttingen. Parallel dazu treffen die beiden Abstiegskonkurrenten MBC und Crailsheim aufeinander.

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - Würzburg Baskets 86:77 (37:35) Beste Werfer Frankfurt: Theodore (28), Lewis (25), Wank (10)



Beste Werfer Würzburg: Hunt (23), Williams (17), Whittaker (15)



Zuschauer: 5.002 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen