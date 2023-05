Die Skyliners Frankfurt verlieren das Gesicht des Clubs. Quantez Robertson hat nach 14 Jahren sein Karriereende verkündet. Wegen einer Verletzung kann er den Hessen nicht mal mehr im Abstiegskampf helfen.

Quantez Robertson hat am Montag vorzeitig sein Karriereende bekanntgegeben. Der Shooting Guard der Skyliners Frankfurt kann wegen einer hartnäckigen Fuß-Verletzung kein Spiel mehr für die vom Abstieg bedrohten Hessen machen. Die Mannschaftsärzte haben ihm zum Karriereende geraten.

"Eine Ära geht zu Ende"

"Ich danke allen für die Liebe und die Unterstützung. Frankfurt ist zu einem zweiten Zuhause für mich geworden", sagte der 38-Jährige in einer Videobotschaft. Der US-Amerikaner schnürte 14 Jahre lang seine Basketballschuhe für die Skyliners. Er verbrachte seine komplette Profi-Karriere in Hessen.

"Eine Ära geht zu Ende. Mir fehlen die Worte, um die Karriere von Tez zu beschreiben", sagte Skyliners-Boss Gunnar Wöbke. "Was er in den vergangenen 14 Jahren für den Club geleistet hat, ist unübertroffen."

Hochdekorierter Spieler mit einem Titel

Robertson gehört zu den dekoriertesten Spielern der Basketball-Bundesliga (BBL). Mit 742 Steals führt er die Liste der besten Balldiebe der Liga unangefochten an. Auch bei den erzielten Dreipunktewürfen (1860, Platz drei), und den Rebounds (2217, Platz fünf) führt ihn die Liga in den Top-Ten-Listen. Seine insgesamt 4425 Punkte für die Skyliners reichen für Platz elf in der Liga-Historie. In der Saison 2015/16 wurde er zum besten Defensivspieler der BBL ernannt.

"Wir alle können uns sehr glücklich schätzen, einen so tollen Spieler über so viele Jahre bei uns gehabt zu haben. Eine derartige Loyalität gegenüber seinem Club sieht man nur sehr selten", lobte Wöbke. Mit den Skyliners gewann Robertson 2016 den Fiba Europe Cup. Der Shooting Guard wurde zum wertvollsten Spieler des Finals gekürt, in dem er mit 15 Punkten entscheidenden Anteil am Titelgewinn hatte.

Abschiedsspiel geplant

Nach der Saison wird Robertson ein Abschiedsspiel in Frankfurt erhalten. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Sein Trikot mit der Nummer 23 wird dann unter die Hallendecke gezogen. Kein anderer Spieler wird diese Rückennummer mehr bei den Skyliners tragen. "Ich durfte mit den Skyliners eine großartige Reise erleben und bin sehr dankbar für all die Momente und Erinnerungen aus den vergangenen 14 Jahren", so Robertson.