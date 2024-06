Nationalspieler Colin Ugbekile wechselt widererwarten doch nicht zu den Löwen Frankfurt.

Die Iserlohn Roosters können in der kommenden Saison doch wieder auf die Dienste von Verteidiger und Nationalspieler Colin Ugbekile zählen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, ist der bereits geplante Wechsel des 24-Jährigen zu Ligarivale Löwen Frankfurt aus familiären Gründen geplatzt.

"Colin wird aus familiären Gründen seinen Vertrag bei den Löwen Frankfurt nicht antreten", sagte Löwen-Sportdirektor Daniel Heinrizi in einer ebenfalls am Donnerstag verbreiteten Mitteilung der Hessen. "Wir haben alles Mögliche versucht, unsererseits Hilfestellungen zu bieten. Am Ende war eine Auflösung des Vertrages jedoch unabdingbar." Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, sagte Ugbekile, "allerdings muss man manchmal im Leben Prioritäten setzen, und das ist in dem Fall meine Familie".