Tennis-Turnier in Halle

Der Frankfurter Tim Pütz hat zusammen mit Kevin Krawietz das Finale im westfälischen Halle erreicht. Dort soll es eine Revanche geben. Für Pütz gab es eine besondere Verbeugung.

Veröffentlicht am 21.06.25 um 17:41 Uhr

Tim Pütz (links) jubelt in Halle. Bild © Imago Images

Nach gut anderthalb Stunden war es geschafft: Tim Pütz und Kevin Krawietz haben am Samstag beim ATP-Turnier in Halle ihre Gegner Francisco Cabral aus Portugal und Lucas Miedler aus Österreich mit 7:6 (8:6), 6:4 geschlagen. Es war aber ein hartes Stück Arbeit: Im ersten Durchgang musste noch der Tiebreak her, im zweiten Satz wehrten die beiden Deutschen vier Breakbälle ab, zeigten sich aber souveräner.

Mit einem tollen Rückhandschlag von Pütz verwertete das Duo den ersten von drei Matchbällen. Krawietz verneigte sich nach dem Passierball seines Kollegen symbolisch vor dem Frankfurter. "Es ist einfach eine spitzenmäßige Atmosphäre", so Pütz über das Turnier im westfälischen Halle. "Es ist toll, dass schon um halb 11 zum Warm-up hier viel los ist. Wenn wir hinten liegen oder es eng wird, spüren wir die Unterstützung."

"Traum-Finale" am Sonntag

Im Finale warten am Sonntag (ab 12.30 Uhr) nun Simone Bolelli und Andrea Vavassori - die beiden Italiener hatten Pütz/Krawietz im Vorjahresendspiel in Halle geschlagen. Damit trifft die Nummer eins der Setzliste auf die Nummer zwei. Pütz steht zum dritten Mal im Finale von Halle - bisher konnte er sich noch nicht krönen.

"Wir haben noch nicht so viele Titel geholt, sondern schon viele Finals verloren. Aber wir denken nicht wirklich darüber nach. Es wäre der erste Rasen-Titel, der erste für uns in Deutschland, dazu diese Atmosphäre - wir werden alles geben", meinte Pütz nach dem Halbfinale am ARD-Mikro.