Nikolov gewinnt MLS-Titel

Ex-Eintracht-Torwart Oka Nikolov hat am Wochenende den ersten Titel seiner Trainer-Karriere gefeiert. Der gebürtige Erbacher, der inzwischen Co- und Torwarttrainer in Los Angeles ist, gewann mit seinem LA FC das Finale in der Major League Soccer gegen seinen Ex-Club Philadelphia Union. In einem hochdramatischen Spiel setzte sich der Nikolov-Club erst im Elfmeterschießen durch. Nach der Verlängerung hatte es 3:3 gestanden. Den 3:3-Ausgleich für Los Angeles hatte Ex-Real-Madrid-Profi Gareth Bale in der Verlängerung erst in der achten Minuten der Nachspielzeit geschossen. Im Elfmeterschießen avancierte dann der in der 117. Minute eingewechselte Ersatz-Torwart John McCarthy mit zwei gehaltenen Strafstößen zum Matchwinner.