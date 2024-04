Bei einer Trauerfeier hat die Eintracht-Gemeinde am Sonntagnachmittag Abschied von Bernd Hölzenbein genommen. Zahlreiche Redner würdigten "Holz" als charakterstarke Frankfurter Legende.

Weltmeister, Europapokal-Sieger, Pokalsieger und Frankfurter Rekordtorschütze – ein Blick auf diese Erfolgsliste genügt, um die sportliche Bedeutung von Bernd Hölzenbein zu erkennen. Was "Holz" aber wirklich für die Eintracht bedeutete, konnte man aus den Reden bei seiner Trauerfeier am Sonntag heraushören.

Die Worte von Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), DFB-Präsident Bernd Neuendorf und SGE- Vorstandssprecher Axel Hellmann machten deutlich, dass Hölzenbein eben mehr als nur ein Fußballer war. Bodenständig, empathisch, treu. Hölzenbein war ein Idol eines Vereins, ein Symbol für eine Stadt. Kaum besser zusammenfassbar als in dem geflügelten Spruch: "Frankfurts Stolz, der Grabi und der Holz."

Große Vereinstreue

Bei der Trauerfeier am Sonntag wurde an all diese Aspekte von Hölzenbeins Leben noch einmal würdevoll erinnert. "Eintracht Frankfurt hat einen seiner größten Fußballer aller Zeiten, einen erfolgreichen Sportmanager und einen hochgeschätzten Mitarbeiter verloren“, sagte SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann, der an die annähernd 60 Jahre lange Verbundenheit von Hölzenbein zur Eintracht erinnerte.

"Es musste schon ein Ozean dazwischenliegen, damit er ein anderes Trikot als das der Eintracht überstreifte", kommentierte DFB-Präsident Neuendorf diese Vereinstreue mit Blick auf Hölzenbeins späten Wechsel in die USA. Und der DFB-Boss erwähnte auch noch einmal eine der meistdiskutierten Szenen in Hölzenbeins Geschichte: Den Elfmeter im WM-Finale 1974, den "Holz" herausholte. Ob es ein Elfmeter war oder nicht, sei überhaupt nicht wichtig, sagte Neuendorf. Die Frage sei doch: "Ist Bernd Hölzenbein verdient Weltmeister geworden? Ja, denn er war einer unserer größten Fußballspieler."

"Alle standen in Stille und Trauer, weil du einer der Größten bist"

Begleitet wurde die Trauerfeier von Musik, besonders emotional für die Familie dürfte dabei "The Sound Of Silence" gewesen sein. Ein Lied, das die Familie in den letzten Monaten seines Lebens häufig mit Hölzenbein hörte, als dieser wegen seiner schweren Krankheit nicht mehr sprach.

Bild © picture-alliance/dpa

Neben der Familie Hölzenbeins waren zahlreiche Prominente der Fußballszene bei der Trauerfeier, darunter etwa DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Fans waren nicht zu viele im Stadion. Die SGE-Gemeinde hatte sich bereits bei einer Schweigeminute beim letzten Heimspiel von ihrer Legende verabschiedet. "Beim letzten Heimspiel standen alle für dich. Sie standen in Stille und Trauer, weil du einer der Größten unserer Eintracht bist und weil du für immer unvergessen bleiben wirst", erinnerte Hellmann am Ende der Trauerfeier an diesen Moment.