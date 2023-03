Frankfurt will gegen den VfL zurück in die Erfolgsspur

Nach den Niederlagen gegen Neapel und Leipzig will Eintracht Frankfurt wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) wartet mit dem VfL Wolfsburg allerdings ein unangenehmer Gegner, denn die Niedersachsen haben gegen keine andere Mannschaft bislang in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen die Frankfurter. 21 Siege bei 41 Spielen stehen zu Buche. Eintracht-Trainer Oliver Glasner will mit seinem Team diese Statistik aufbessern und hat "insgesamt ein gutes Gefühl", dass das klappen könnte. Falls jedoch die Wölfe gewinnen, würden sie in der Tabelle gefährlich nah an Frankfurt heranrücken. Das Wichtigste zum Spiel gibt es hier.