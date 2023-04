Halbfinal-Auslosung am Sonntag

Eintracht Frankfurt wird am Sonntagabend erfahren, wer der Gegner im Halbfinale des DFB-Pokals ist. Die Auslosung findet im Rahmen der ARD-Sportschau ab 19 Uhr statt, Losfee ist Handball-Bundestrainer Alfred Gislason. "Wir schauen uns die anderen Spiele jetzt entspannt auf der Couch an und warten, was uns die Losfee beschert", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner nach dem 2:0-Erfolg gegen Union Berlin. Die beiden Halbfinals werden am 2. und am 3. Mai ausgetragen, das Finale steigt am 3. Juni in Berlin. Neben der Eintracht steht bereits der SC Freiburg in der nächsten Runde, am Mittwoch kämpfen noch Nürnberg gegen Stuttgart und Leipzig gegen Dortmund um die verbleibenden zwei Plätze.