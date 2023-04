Saison für Jakic möglicherweise vorbei

Für Eintracht-Allrounder Kristijan Jakic ist die Saison möglicherweise schon vorbei. Das teilte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) mit. "Er hat schon seit längerer Zeit Probleme mit der Achillessehne, am Übergang von Wade zur Achillessehne", so der Eintracht-Coach. Zuletzt seien diese Probleme schlimmer geworden. "Wir geben alles dafür, dass er noch mal spielen kann, aber es ist nicht in Stein gemeißelt", so Glasner.