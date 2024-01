Medien: Einigung mit Amenda

Eintracht Frankfurt hat eine mündliche Einigung mit Aurele Amenda von den Young Boys Bern über einen Transfer im Winter, spätestens im Sommer erzielt. Das berichtet Sky am Donnerstagabend. "Der Youngster soll einen Vertrag bis 2028 plus Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben", heißt es. Die Ablöse belaufe sich auf etwa acht bis zehn Millionen Euro plus Boni. Sollten die Schweizer einen Ersatz finden, wäre ein Transfer in diesem Winter realistisch. Der 20-Jährige misst 1,97 Meter und kommt in der Innenverteidigung zum Einsatz, auch in der Schweizer U21.