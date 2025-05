Stimmen zum Eintracht-Remis in Mainz "Sind unserem Ziel einen Schritt näher gekommen"

Der Sonntag hätte für Eintracht Frankfurt zum Feiertag werden können. Doch nach dem Unentschieden in Mainz müssen Club und Fans noch warten, bis die Qualifikation für die Königsklasse besiegelt ist.

Eintracht Frankfurt hat die vorzeitige Qualifikation für die Champions League noch nicht geschafft. Mit einem Sieg wäre die Teilnahme an der Königsklasse klar gewesen. Doch nach dem 1:1 am Sonntagabend im Nachbarschaftsduell in Mainz fehlen noch Punkte auf dem Konto. Die Stimmen zum Spiel:

Markus Krösche: "Es war ein schwieriges Spiel. Nach 30 Minuten waren wir nicht mehr so klar in unseren Aktionen. Mainz hat dann sein Spiel durchgedrückt. Wir müssen am Ende natürlich mit dem Ergebnis leben. Das Gegentor war in der Entstehung sehr unglücklich."

Dino Toppmöller: "Wir wollten den letzten Schritt hier machen, aber Mainz hat es gut gemacht. Sie waren unheimlich intensiv unterwegs. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Wir hätten häufiger ins hohe Pressing gehen müssen und zudem mit Ball sauberer sein müssen. Aber wir sind einen Schritt näher an unserem Ziel. Jetzt schauen wir uns erstmal gemütlich am nächsten Samstag an, was auf den anderen Plätzen passiert – und wollen dann am Sonntag natürlich vor eigenem Publikum gegen St. Pauli gewinnen und den letzten Schritt gehen."

Kevin Trapp: "Am Ende hätten wir die Champions League sehr gerne heute genommen. Trotzdem bin ich nicht enttäuscht, dass wir es auch vor eigenem Publikum klarmachen können. Wir müssen diese Woche gut arbeiten und viel investieren. In der zweiten Hälfte standen wir zu tief, hatten aber trotzdem die Chance auf den Lucky Punch. Insgesamt haben wir zu wenig investiert, um das Spiel zu gewinnen. Daher ist es ein gerechtfertigter Punkt."

Rasmus Kristensen (bei DAZN): "Wir müssen ehrlich sein: Wir haben heute nicht unsere beste Leistung gezeigt. So war nur ein Punkt für uns drin. Wir waren zu passiv, haben nicht den Druck nach vorne gemacht, wie wir es wollen. Dennoch sind wir in einer guten Situation für die Qualifikation für die Champions League."

Bo Henriksen (Mainzer Trainer, bei Dazn): "Wir sind enttäuscht mit dem Ergebnis, denn wir waren viel besser als die Eintracht. Wir müssen solch ein Spiel gewinnen. Mein Problem ist, dass wir gut spielen, aber wir gewinnen nicht. Ich bin stolz, dass wir gegen einen Gegner wie Frankfurt so stark zu spielen. Die Leistung war Wahnsinn von uns."

Jonathan Burkardt (Mainzer Torschütze, bei Dazn): "Ein bisschen enttäuscht sind wir schon, wir haben einen Riesenaufwand betrieben. Wahrscheinlich geht das Ergebnis aber insgesamt in Ordnung, beide hatten noch Chancen. Die zweite Hälfte war von uns sehr dominant. Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Ich bin stolz auf die Jungs, das war eine Schippe besser als die letzten Wochen. Wir haben noch zwei Spieltage und eine sehr gute Ausgangssituation. Dass wir so knapp an den europäischen Plätzen dran sind, ist super. Aktuell fehlt ein bisschen das Spielglück, aber die Mannschaft steckt nicht auf."

Lasse Rieß (Mainzer Torhüter): "Ich habe heute Mittag gesagt bekommen, dass ich mein Debüt geben werde. Nach einer Viertelstunde in Rückstand zu geraten, ist natürlich ein bisschen unglücklich – das nächste mal kriege ich ihn. Wir haben echt gut gespielt, haben uns wieder gut gefangen. Wir geben Vollgas jetzt in Bochum."