Darmstadt 98 hat den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga gemacht. Der Sieg gegen den SC Paderborn war allerdings ein hartes Stück Arbeit.

Der SV Darmstadt 98 kommt dem Aufstieg in die Bundesliga immer näher: Die Lilien besiegten am Sonntag den SC Paderborn mit 2:1 (1:1). Für die Hausherren trafen Matthias Bader (35. Minute) und Braydon Manu (59.), Florent Muslija besorgte per Foulelfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich (44.).

Die Lilien starteten mit Manu für den gesperrten Kapitän Fabian Holland. Die offensive Aufstellung trug aber erst mal keine Früchte, in der ersten halben Stunde war die Partie bis auf einen verzogenen Schuss aus spitzem Winkel von Filip Stojilkovic (13. Minute) sehr ereignisarm.

Bader weckt das Bölle

Nach 35 Minuten weckte Bader dann die Fans am Bölle auf: Erst bat er Raphael Obermair im Strafraum zum Tanz, dann lupfte er den Ball über SCP-Keeper Jannik Huth zum 1:0 ins Tor. Absicht oder verunglückte Flanke? Den Hausherren war das herzlich egal, Bader gab aber nach Spielende zu, das so nicht geplant zu haben. "Das war eine missglückte Flanke." Zwei Minuten später hätte Phillip Tietz sogar erhöhen können, scheiterte aber aus aussichtsreicher Position an Huth.

Die Darmstädter Führung hielt allerdings nicht bis zur Halbzeit: Nach einem Foul von Marvin Mehlem an Sirlord Conteh gab es Elfmeter, den Muslija sicher zum 1:1 verwandeln konnte (44.).

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gäste gefährlich. Muslija prüfte Marcel Schuhen im Lilien-Tor mit einem Kunstschuss aus rund 25 Metern, aber der Schlussmann war auf dem Posten (51.). Besser machte es Manu, der sich einen verunglückten Pass der Paderborner Abwehr schnappte, alleine auf das Tor zulief, Huth umkurvte und zum 2:1 für die Lilien einschob (59.).

Vorsprung auf Relegationsplatz drei wächst

Der SCP rappelte sich nach dem erneuten Rückstand wieder auf, die Lilien zogen sich zurück und verteidigten die drei Punkte. Mit Erfolg: Die Gäste kamen zwar immer wieder zu Aktionen im Strafraum, doch Chancen blieben Mangelware. Die größte vergab Ron Schallenberg, der im Anschluss an eine Ecke aus wenigen Metern über das Tor schoss (89.).

Die Lilien bleiben durch den Sieg Tabellenführer. Den Vorsprung auf Relegationsplatz drei haben sie dank der Niederlage von Heidenheim auf sieben Punkte ausgebaut. Sieben Spieltage vor Schluss ist das Team von Trainer Torsten Lieberknecht also auf dem besten Weg in die Bundesliga.