Trotz Tabellenplatz eins und fast makelloser Hinserie: Trainer Torsten Lieberknecht sieht Darmstadt 98 auch weiterhin in der Rolle des Jägers. Erinnerungen an einen Film-Klassiker werden wach.

Wer Torsten Lieberknecht in der Pressekonferenz am Donnerstag zuhörte, der hatte möglicherweise ein Bild von Indiana Jones vor Augen. Mit markantem braunen Hut auf dem Kopf, einer Weste, die den nackten Oberkörper bedeckt, einem Messer in der Hand durch den Dschungel kämpfend und die Trophäe suchend: Der Trainer von Darmstadt 98 gäbe in dieser Rolle als "Jäger des verlorenen Schatzes" sicherlich ein sehr gutes Bild ab.

Lilien bleiben die "Jäger nach Punkten"

Lieberknecht möchte sich auch vor dem Rückrundenstart gegen Jahn Regensburg am Samstag (13 Uhr) nicht in die Rolle des Gejagten und Topfavoriten hineindrängen lassen. Trotz Tabellenplatz eins und beinahe fehlerfreier Hinrunde mit 36 Punkten sagte der Trainer: "Wir wollen weiterhin nach Punkten jagen und uns weiter gemäß unseres Vereinsleitbildes ambitioniert zeigen."

Man bleibe, so Lieberknecht weiter, "also der Jäger nach Punkten". Bei dieser Jagd muss er gegen Regensburg auf wichtiges Personal verzichten. Patric Pfeiffer, Klaus Gjasula und Aaron Seydel fallen definitiv aus, hinter den Einsätzen von Marvin Mehlem (Magen-Darm-Infekt) und Matthias Bader (Sprunggelenk) steht noch ein Fragezeichen.

Lilien wollen unangenehm bleiben

Dennoch sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr in die Bundesliga nach fast sechs Jahren Abstinenz äußerst gut. Die Punktzahl stimmt, die Qualität im Kader ist hoch, das Stadion wurde nach beendetem Umbau bereits eingeweiht. "Es ist ein Schmuckkästchen. Ich finde es überragend, was hier entstanden ist", schwärmte Lieberknecht.

Regensburg, der bislang einzige Gegner, der Darmstadt in dieser Saison besiegen konnte, wird einen Lilien-Erfolg verhindern wollen. Lieberknecht forderte daher: "Wir sind unangenehm zu bespielen, das wollen wir wieder zeigen." Damit die Lilien ihre Jagd nach Punkten durch den Zweitliga-Dschungel weiter fortsetzen können.