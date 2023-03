Ex-Lilien-Trainer Dirk Schuster im Interview "Torsten passt wie die Faust aufs Auge nach Darmstadt"

Ex-Lilien-Trainer Dirk Schuster kehrt mit dem 1. FC Kaiserslautern an seine alte Wirkungsstätte zurück. Warum er den Darmstädtern den Aufstieg zutraut und was er am alten Stadion am Böllenfalltor nicht vermisst, verrät er im Interview.