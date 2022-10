Erfolgsserie hält an

Der SV Darmstadt 98 bleibt im 14. Pflichtspiel am Stück ungeschlagen. Gegen Kiel ist dafür aber eine deutliche Steigerung in der zweiten Halbzeit nötig.

Audiobeitrag Audio Darmstadt punktet auch gegen Kiel Audio Tobias Kempe im Zweikampf mit Lewis Holtby Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 hat am Freitagabend unentschieden gespielt. Die Partie gegen Holstein Kiel endete 1:1 (0:1). Das Tor für die Gäste erzielte Steven Skrzybski nach 35 Minuten, Matthias Bader glich in der 72. Minute aus.

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht hatte sein Team vom Pokalerfolg gegen Gladbach nur auf einer Position umgebaut: Christoph Zimmermann kehrte zurück, Thomas Isherwood saß dafür auf der Bank. Dort nahm erstmals auch Neuzugang Keanan Bennetts Platz.

VAR kassiert Abseitspfiff ein - 0:1

Die Lilien fanden kaum ins Spiel, wirkten müde und hatten mit guten Kielern alle Hände voll zu tun. Lewis Holtby (7. Minute) und Kwasi Okyere Wriedt (15.) gaben erste Warnschüsse für die Gäste ab. Richtig brenzlig wurde es erstmals in der 24. Minute, als Bader gerade noch vor dem heranstürmenden Simon Lorenz retten konnte. Zwei Minuten später scheiterte Skrzybski nach einer sehenswerten Kombination an Lilien-Keeper Marcel Schuhen. Wiederum 120 Sekunden später konnte sich Patric Pfeiffer gerade noch in einen gefährlichen Schuss von Fabian Reese werfen.

In der 35. Minute brachte Kiel die Überlegenheit dann auch auf die Anzeigetafel: Skrzybski schüttelte Zimmermann ab und überwand Schuhen - der folgende Abseitspfiff wurde vom VAR einkassiert, der Treffer zählte. Und Darmstadt? Brachte im ersten Durchgang außer zwei Kopfbällen von Phillip Tietz (34./38.) so gar nichts Gefährliches zustande und war mit dem 0:1 zur Pause noch gut bedient.

Ausgleich durch Konter

In den zweiten Durchgang starteten die Hausherren dann deutlich schwungvoller. Pfeiffers Kopfball nach Ecke von Fabian Holland ging knapp über das Tor (51.), ansonsten waren die Lilien druckvoll, ließen aber die letzte Präzision vermissen. So brachte auch Braydon Manu einen Kopfball freistehend aus sechs Metern nicht an Holstein-Keeper Thomas Dähne vorbei (62.).

Erst in der 72. Minute wurden die Fans am Böllenfalltor erlöst: Bader schloss einen Konter gegen den zu zögerlichen Dähne aus spitzem Winkel zum 1:1 ab. Im Anschluss stand das Spiel auf Messers Schneide und die Lilien hätten den Kraftakt durchaus noch komplett für sich entscheiden können. Die größten Chance zum Siegtreffer hatten der eingewechselte Frank Ronstadt (79.) und Tobias Kempe (90.). Es blieb allerdings beim leistungsgerechten Unentschieden.

Durch den Punktgewinn bleibt Darmstadt im 14. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. In der Tabelle rangiert das Team mit 28 Zählern auf Platz eins. Paderborn und der Hamburger SV können am Wochenende aber noch vorbeiziehen.