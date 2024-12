Darmstadt 98 liegt beim Hamburger SV zwei Mal zurück, kann am Ende aber doch Zählbares mitnehmen. Die Ungeschlagen-Serie in der Liga geht für die Südhessen damit weiter.

Killian Corredor feiert seinen Ausgleichstreffer in Hamburg.

Der zweite Ausflug in den Norden innerhalb von wenigen Tagen endete für Darmstadt 98 mit einem Remis: Die Lilien spielten am Sonntag beim Hamburger SV 2:2 (1:2)-Unentschieden. Für Hamburg trafen Ransford-Yeboah Königsdörffer (10. Minute) und Adam Karabec (45.), für Darmstadt waren Aleksandar Vukotic (33.) und Killian Corredor (63.) erfolgreich.

Lidberg an den Pfosten, Königsdörffer ins Tor

Die Lilien, bei denen Philipp Förster und Fraser Hornby in die Anfangself zurückgekehrt waren, hatten die erste gute Chance: Isac Lidberg vernaschte Miro Muheim und zog aus spitzem Winkel ab - Pfosten (8.). Der HSV war da erfolgreicher. Jean-Luc Dompé spielte einen Traumpass in die Schnittstelle zwischen Vukotic, Andreas Müller und Clemens Riedel, Königsdörffer vollendete zur frühen Führung der Hausherren (10.).

In der Folge stabilisierten sich die Hamburger in der Defensive, den Lilien fiel zunächst trotz Übergewicht beim Ballbesitz nicht viel ein. Nach gut einer halben Stunde gelang dann aber doch der Ausgleich: Ein zunächst abgewehrter Förster-Freistoß landete bei Corredor, der per Flanke Vukotic bediente. Der Innenverteidiger spielte seine Größenvorteile aus und köpfte aus fünf Metern zum 1:1 ein (33.).

Corredor kontert Karabec-Kunstschuss

Ein Unentschieden zur Pause wäre zwar leistungsgerecht gewesen, doch der HSV hatte noch einen echten Kunstschuss auf Lager: Ein schnell ausgeführter Freistoß brachte Karabec in Position, der zum 2:1 ins Eck schlenzte (45.). Jubel beim Heimteam und Frust bei den Lilien, zumal Corredor in der Nachspielzeit noch nach Lidberg-Ablage freistehend über das Tor bolzte (45.+2).

Beflügelt von der Führung war der HSV auch zu Beginn der zweiten Hälfte am Drücker. William Mikelbrencis zog vom Flügel nach innen - seinen Schuss von der Strafraumkante konnte Lilien-Keeper Marcel Schuhen parieren (54.). Kurz darauf schlenzte Marco Richter knapp vorbei (60.).

Der Treffer gelang dann aber den Gästen: Sergio Lopez flankte, Mikelbrencis verschätzte sich und gab Corredor so die Möglichkeit, den Ball im Strafraum anzunehmen und im Tor unterzubringen - 2:2 (63.). Vukotic hätte die Lilien sogar in Führung bringen können, sein Kopfball nach Freistoß-Flanke von Förster rauschte allerdings knapp über den Kasten (71.).

Elfadli und Selke vergeben die Siegchance für Hamburg

Die größten Chancen auf den Siegtreffer vergab aber der HSV: Daniel Elfadli köpfte eine punktgenaue Flanke kraftvoll in Richtung Lilien-Tor, traf allerdings nur die Latte (76.). Zehn Minuten später kratzte Schuhen einen Kopfball des eingewechselten Davie Selke von der Lilien. Auf der Gegenseite zirkelte Fabien Nürnberger einen Freistoß über die Mauer und zwang Daniel Heuer Fernandes zu einer Glanzparade (89.). So stand am Ende ein gerechtes Unentschieden.

Darmstadt 98 bleibt damit in der zweiten Liga seit Ende September ungeschlagen. In der vergangenen Woche hatte das Team von Trainer Florian Kohfeldt allerdings im Pokal-Achtelfinale bei Erstligist Werder Bremen verloren.