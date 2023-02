DFB-Pokal-Derby bringt Marcel Heller in Gewissensnöte

Kaum ein Spieler hat so lange für beide Klubs gespielt: Bei Ex-Profi Marcel Heller schlagen beim DFB-Pokal-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 zwei Herzen in der Brust. Doch am Ende hält Heller doch zu einem der Teams.

Audiobeitrag Audio hr1-Interview mit Ex-Eintracht -und Lilien-Profi Marcel Heller Audio Marcel Heller spielte von 2007 bis 2011 für die Eintracht Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Mittlerweile kickt Marcel Heller auf neutralem Grund. Beim Tabellenletzten der Regionalliga West, dem SV Straelen. Doch wenn am Dienstag im DFB-Pokal-Achtelfinale Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 aufeinander treffen, ist Schluss mit der Neutralität. Irgendwie ist Heller ja auch für beide Mannschaften. Schließlich hat er vier Jahre für die Eintracht und insgesamt sechs für die Lilien gespielt. Mit den Darmstädtern schaffte er den Durchmarsch von der dritten in die Bundesliga.

Also für wen ist Heller denn nun beim Hessen-Derby im Pokal? Heller brachte die Frage von hr1-Moderator Thomas Koschwitz bei seinem Radio-Interview aus dem Tritt. "Das ist jetzt wirklich eine ganz schwierige Frage", sagt Heller und muss lachen. Doch dann entscheidet sich der mittlerweile 36-jährige Offensivspieler doch: "Da ich meine schönste und längste Zeit in Darmstadt hatte, wünsche ich mir, dass die Lilien ein Super-Spiel abliefern und das reißen".

Frankfurt habe er allerdings auch viel zu verdanken, ist Heller dann doch wieder ein wenig unentschlossen. Zudem kennt er natürlich die Vorzeichen: "Sportlich gesehen ist die Frankfurt klarer Favorit." Also Leistung gegen Herz.

Heller lobt "die beste Stimmung in Europa"

Die Atmosphäre im Frankfurter Stadion hält Heller indes für einzigartig. "Ich habe die Stimmung in Frankfurt schon nach meinem ersten Spiel für die Eintracht gelobt. Die Kulisse dort ist wirklich fantastisch. Das ist jetzt bei dem Hessen-Derby natürlich etwas ganz Besonderes. Für mich hat Frankfurt im Stadion die beste Stimmung, die es in Europa gibt." Heller spielte zwischen 2007 und 2011 bei der Eintracht und zweimal für die Lilien: 2013 bis 2017 und von 2018 bis 2020.

Videobeitrag Video DFB-Pokal-Knaller! Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt 98 Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Die Stimmung beim DFB-Pokal-Knaller am Dienstag wird Heller allerdings nicht live aufsaugen können. Das Nachmittags-Training bei seinem aktuellen Klub SV Straelen macht ihm da einen Strich durch die Rechnung. Doch vor dem Fernseher und auf dem Sofa wird Heller mitfiebern.

Wie das Spiel ausgeht, wird Heller am Ende gefragt. Auch diese Antwort fällt dem 36-Jährigen nicht leicht: "mit dem Herzen für Darmstadt, sportlich für Frankfurt." Doch da auf dem Platz am Ende dann doch nicht die Zuneigung, sondern die Leistung entscheidet ist für Heller klar: Die Eintracht gewinnt. "Das Spiel geht 3:1 für Frankfurt aus".