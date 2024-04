Lieberknecht spricht über Wehlmann-Abschied

Trainer Torsten Lieberknecht wurde nach dem 0:4 bei Mainz 05 auf der Pressekonferenz zum Potenzial des Darmstädter Kaders befragt. Der Coach antwortete mit ein "paar Dingen, die erschwerend hinzukamen" und sprach auch über den Abschied vom Sportlichen Leiter Carsten Wehlmann im Winter. Dieser hatte den Klub nach dem letzten Spiel im Jahr 2023 über seinen Abschied in Kenntnis gesetzt, wie er bei seiner Vorstellung in Kiel erklärte. Lieberknecht äußerte sich nun erstmals öffentlich zu den Umständen: "Fakt ist, dass sich bei uns auch personell in der Verantwortung komplett etwas verschoben hatte in der Winterpause. Zwei Tage vor Einreichung der Kündigung sitzt du zusammen und hältst eine neunstündige Kaderplanungssitzung ab. Und zwei Tage später ist der Sportliche Leiter dann auf einmal so weit, dass er den Verein verlassen möchte", so Lieberknecht.