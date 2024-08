Eintracht verliert in Valencia

Testspiel-Niederlage für Eintracht Frankfurt: Die Hessen verloren am Samstagabend in Valencia mit 2:3 (1:2). Rafa Mir hatte die Gastgeber in Führung gebracht (4. Minute), Omar Marmoush konnte per Elfmeter ausgleichen (8.). Hugo Duro legte für die Spanier per Kopf nach (16.), Pepelu verschoss zudem einen Elfmeter (31.). Junior Dina Ebimbe gelang in der 72. Minute das 2:2. Den Siegtreffer erzielte Alberto Mari (87.). Für die Eintracht war es der letzte Test vor dem Saisonstart: Am 19. August (20.45 Uhr) geht es in der ersten Pokalrunde zu Eintracht Braunschweig.