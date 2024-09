Gelungener Start für die Eintracht Frankfurt Frauen: Gegen Jena gab es am Samstag einen Heimerfolg. Besonders eine Einwechslung sorgte für die drei Punkte.

Eintracht Frankfurt ist mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg über Jena in die Saison gestartet. Das erste Tor schoss Geraldine Reuteler in der 57. Minute. Elisa Senß erhöhte dann in der 80. Minute. Der Sieg ging absolut in Ordnung, weil die Hessinnen über mehr Spielanteile verfügten und souverän auftraten.

Die Eintracht bestimmte das Geschehen und hätte sich durch Geraldine Reuteler zwei Mal mit der frühen Führung belohnen können. Doch aufgrund der ausgelassenen Chancen ging es torlos in die Halbzeit. In der 56. Minute kam dann aber der entscheidende Impuls von außen. Trainer Niko Arnautis brachte Nicole Anyomi für Lisanne Gräwe und stellte mit diesem offensiven Wechsel auf Doppelspitze.

Anyomi und Freigang wichtig beim Tor

Anyomi war noch keine Minute auf dem Rasen, da leitete sie einen Pass in die Spitze genau auf Reuteler weiter, die den Ball aus 17 Meter gekonnt ins linke Eck legte. Besonderheit dabei: Laura Freigang hatte den Ball weit in der eigenen Hälfte erobert und nach vorne getrieben.

Trainer Niko Arnautis konnte also zufrieden mit seinen Wechseln und dem Auftritt seines Teams sein. Auch wenn er Mitte des zweiten Durchgangs von außen einmal monierte: "Hinten kompromissloser da." Absolut erfreut konnte er dann sein, als Neuzugang Senß aus der Distanz zum 2:0 traf (80.). Die bis dahin tadellose Jena-Keeperin Jasmin Janning patzte. Insgesamt waren die Frankfurterinnen geduldig und engagiert, hätten die Partie aber noch früher entscheiden können. Am Ende standen 23:3-Schüsse aufs Tor.