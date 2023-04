Barbara Dunst bejubelt ihren Treffer in Köln

Barbara Dunst bejubelt ihren Treffer in Köln

Vor einer Rekordkulisse haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt den nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Quali getan. Gut möglich, dass in zwei Wochen in Frankfurt der nächste Rekord fällt.

Laura Freigang brachte die Frankfurterinnen durch einen Foulelfmeter früh in Führung.

Den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt verschlug es fast die Sprache. "Die Kulisse war unglaublich. Unglaublich", staunte Barbara Dunst nach Abpfiff angesichts von 38.365 Fans, die dem 2:0-Sieg der Eintracht-Fußballerinnen im Kölner Stadion beiwohnten. "Das wünschen wir uns, dafür kämpfen wir über die Jahre hinweg. Für mich persönlich war das ein Traum, mal wieder vor so einer Kulisse zu spielen", so die Österreicherin.

Für Dunst war es dabei schon der zweite Rekord, bei dem sie dabei war. In Köln wurde die erst sechs Monate alte Bestmarke der Frauen-Bundesliga pulverisiert, wenige Wochen nach dem EM-Sommermärchen hatten 23.200 Zuschauer das Saison-Eröffnungsspiel zwischen der Eintracht und dem FC Bayern verfolgt.

"Großartig, was hier auf die Beine gestellt wurde"

Bei der Premiere der FC-Frauen im Müngersdorfer Stadion ließen nun Dunst (15.) und Lara Prasnikar (78.) die Frankfurterinnen jubeln. "Großartig, was hier auf die Beine gestellt wurde. Wir sind sehr froh, ein Teil davon gewesen zu sein. Es hat einfach Spaß gemacht, hier zu spielen", sagte Eintracht-Trainer Nico Arnautis nach dem Spiel.

Die Gastgeberinnen waren mit der lautstarken Rekordkulisse im Rücken durchaus mutig gestartet, mussten sich den erwachsener auftretenden Hessinnen dann aber verdient geschlagen geben. "In der Anfangsviertelstunde hat man uns eine gewisse Nervosität angemerkt, dann aber haben wir immer mehr das Spiel gemacht", so Arnautis.

"Das heute war schon ein ordentliche Messlatte"

"Am Ende haben wir gegen gute Kölnerinnen, die leidenschaftlich gekämpft haben und auch im vorderen Drittel gefährlich waren, in meinen Augen verdient gewonnen", so Arnautis weiter. Die Eintracht, die nun 41 Punkte auf dem Konto hat, verteidigte im Rennen um die Champions-League-Qualifikation den dritten Tabellenrang erfolgreich.

Motiviert vom anhaltenden EM-Boom im deutschen Frauenfußball hatte der Geißbock-Klub unter dem Motto "Wo sonst!? – Zesamme zum Rekord" die Werbetrommel für das Event gerührt. Schon elf Tage vor dem Anpfiff war die bisherige Bestmarke im Kartenvorverkauf übertroffen worden. Gut möglich allerdings, dass auch dieser Rekord bald fällt. Am 14. Mai spielen die Eintracht-Frauen im Waldstadion gegen Wolfsburg. "Wir müssen Gas geben und ordentlich Werbung machen. Das heute war schon ein ordentliche Messlatte", so Dunst.