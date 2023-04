Die Eintracht-Spielerinnen bejubeln das 1:0 von Barbara Dunst in Köln.

Eintracht gewinnt Rekordspiel in Köln

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben die nächsten Punkte im Kampf um Champions-League-Platz drei eingefahren. Vor einer sensationellen Kulisse in Köln tat sich das Team aber lange Zeit schwer.

Laura Freigang brachte die Frankfurterinnen durch einen Foulelfmeter früh in Führung.

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben einen Auswärtssieg in der Bundesliga gefeiert: Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann beim 1. FC Köln am Sonntag mit 2:0 (1:0).

Das erste Tor erzielte Barbara Dunst in der 15. Minute, als sie sich aus rund 20 Metern ein Herz fasste und sehenswert ins Eck traf. Die abstiegsbedrohten Kölnerinnen hatten ebenfalls gute Chancen, konnten im Gegensatz zur Eintracht aber keine davon verwerten. Stattdessen machten die Frankfurterinnen nach einem Konter durch Lara Prasnikar in der Schlussphase den Deckel drauf (78.).

38.365 Menschen stellen neuen Rekord auf

Die Partie wird vor allem auch wegen des Publikums in Erinnerung bleiben: 38.365 Menschen waren im Stadion - ein neuer Rekord für die Fußball-Bundesliga der Frauen. Die bisherige Bestmarke waren die 23.200 Menschen, die das Spiel der Eintracht gegen die Bayern zu Saisonbeginn in Frankfurt gesehen hatten.

Die Frankfurterinnen springen durch den Sieg in Köln zurück auf Platz drei, der die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation bedeuten würde. Am kommenden Sonntag (13 Uhr) steht das Duell mit dem direkten Konkurrenten Hoffenheim auf dem Programm.

