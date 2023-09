Barbara Dunst hat ihren Vertrag bei den Eintracht Frankfurt Frauen vorzeitig verlängert. Die 25-Jährige spielt bereits seit vier Jahren bei den Hessinnen.

Barbara Dunst hat ihren Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025 bei den Eintracht Frankfurt Frauen verlängert. Dies gab der Verein am Dienstagnachmittag, einen Tag vor dem Start des UWCL-Miniturniers, bekannt.

Dunst schwärmt: "Eintracht verbindet Tradition und Moderne"

Die 69-fache österreichische Nationalspielerin war 2019 vom MSV Duisburg zum 1. FFC Frankfurt gewechselt und hat seitdem 98 Pflichtspiele für den FFC und die Eintracht absolviert. In ihrer Statistik kann die Flügelspielerin, die sich als absolute Stammspielerin etabliert hat, in dieser Zeit 13 Tore und 17 Vorlagen vorweisen.

Dunst schwärmte in der Pressemitteilung: "Die Eintracht verbindet eine unglaubliche Tradition und Moderne. Die Menschen hier leben, fühlen, atmen den Fußball." Sie ergänzte: "Ich habe mich gerade in den vergangenen Jahren hier sehr gut entwickeln können, auch in meiner Persönlichkeit."

Arnautis lobt Dunst

Niko Arnautis, Trainer und Sportlicher Leiter, bezeichnete Dunst als "Straßenkickerin". Er hob die sportliche und charakterliche Seite der Leistungsträgerin: "Barbara Dunst hat sich hier in den vergangenen vier Jahren herausragend entwickelt, sowohl sportlich als auch in ihrer Persönlichkeit – sie ist eine großartige Fußballerin und ein toller Mensch, der total zu Eintracht Frankfurt passt und sich mit der Region und dem Verein absolut identifiziert."