Frankfurts Spielmacherin Sjoeke Nüsken wird die Eintracht verlassen. Die 22-Jährige wechselt im Sommer zum FC Chelsea. Im Februar hatte sie erst ihren Vertrag in Frankfurt verlängert.

Nach ihrer Vertragsverlängerung im Februar bei den Frankfurterinnen hatte Sjoke Nüsken noch gesagt: "Ich bin davon überzeugt, dass unsere Reise noch nicht zu Ende ist." Doch ist jetzt klar, dass ihre persönliche Reise in Frankfurt doch ein Ende nehmen und in London ihre Fortsetzung finden wird. Das gaben sowohl ihr neuer Klub, der FC Chelsea, als auch die Eintracht am Dienstagmorgen bekannt.

Die 22 Jahre alte Nationalspielerin wird im Sommer zu den Blues wechseln. Weil Nüsken in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2024 hat, müssen die Londoner in die Tasche greifen - die konkrete Ablösesumme ist nicht bekannt.

"Es ist das Richtige, das ich jetzt tun will"

"Ich wollte in die Women's Super League wechseln, weil es eine gute Liga ist, weil der englische Fußball sehr cool ist und weil es das Richtige ist, das ich jetzt tun will", begründete Nüske ihren Abschied aus Frankfurt. Vier Jahre lang spielte sie für die Hessinnen, dabei wurde die gelernte Mittelfeldspielerin zuletzt von Trainer Niko Arnautis in der Innenverteidigung eingesetzt.

Mit Blick auf ihren neuen Arbeitgeber und die neue Aufgabe in London sagte Nüsken: "Ich hoffe, dass ich meine fußballerischen Fähigkeiten verbessern kann. Ich bin sehr gespannt auf meine neuen Mannschaftskameradinnen und kann viel von ihnen lernen."