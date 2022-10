Allen Grund zum Jubeln hatten die SGE-Spielerinnen am Sonntag.

Sieg in Essen

Eintracht Frankfurt hat seinen guten Start in der Bundesliga der Frauen fortgesetzt. Die Hessinnen gewannen am Sonntag souverän bei Essen und bleiben damit in der Spitzengruppe.

VfL Wolfsburg, Bayern München und Eintracht Frankfurt: Das sind nach vier Spieltagen die Top-Clubs der Bundesliga. Die Fußballerinnen der SGE bewiesen das am Sonntag einmal mehr und wurden ihrer Favoritenrolle bei der SG Essen-Schönebeck mit 4:0 gerecht.

Frühes Tor, schnelle rote Karte

Die Vorentscheidung für die Hessinnen fiel dabei bereits in der ersten Halbzeit. Erst stand Camilla Küver nach einem Standard völlig frei und machte in der 3. Minute das 1:0, dann erhöhte Tanja Pawollek per Freistoß auf 2:0 (36.). Verursacht hatte den Freistoß übrigens eine Notbremse von Essens Jacqueline Meißner, die dafür mit der roten Karte vom Platz geschickt wurde.

Mit zwei Toren Vorsprung und einer Spielerin mehr auf dem Platz war der Rest der Partie nur noch ein Schaulaufen für die SGE, die eingewechselte Shekiera Martinez tat noch etwas fürs Torverhältnis (62./79.).